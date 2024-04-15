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15 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:24

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda bu zamana kadar kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Taraftarlar bu sezon Fenerbahçe'nin penaltı istatistiklerini de merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig&#039;de 16 penaltı kullandı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 32. haftasının tamamlanması ile birlikte kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Özellikle takımın kullandığı penaltılardaki başarısı da taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe bu sezon 16 penaltı kullandı. İşte, detaylar...

FENERBAHÇE BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de toplamda 13 penaltı elde etti. Bu penaltılardan 9 tanesini Dusan Tadic, 5 tanesini Michy Batshuayi, 2 tanesini ise Edin Dzeko tarafından kullanıldı. 

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı - 1. Resim

FENERBAHÇE SÜPER LİG 2023/2024 İSTATİSTİĞİ 

Fenerbahçe bu sezon kullandığı penaltılardan 11 tanesinde kaleyi bulurken 5 tanesinde ise kaçırdı.Takımın penaltı kullanan oyuncularının Süper Lig istatistiği ise şöyle:

Dusan Tadic: 6 başarılı - 3 başarısız 

Michy Batshuayi: 4 başarılı - 1 başarısız

Edin Dzeko: 1 başarılı - 1 başarısız

Kaynak: TGRT Haber
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