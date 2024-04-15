Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda bu zamana kadar kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Taraftarlar bu sezon Fenerbahçe'nin penaltı istatistiklerini de merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 32. haftasının tamamlanması ile birlikte kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Özellikle takımın kullandığı penaltılardaki başarısı da taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Fenerbahçe bu sezon 16 penaltı kullandı. İşte, detaylar...
FENERBAHÇE BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de toplamda 13 penaltı elde etti. Bu penaltılardan 9 tanesini Dusan Tadic, 5 tanesini Michy Batshuayi, 2 tanesini ise Edin Dzeko tarafından kullanıldı.
FENERBAHÇE SÜPER LİG 2023/2024 İSTATİSTİĞİ
Fenerbahçe bu sezon kullandığı penaltılardan 11 tanesinde kaleyi bulurken 5 tanesinde ise kaçırdı.Takımın penaltı kullanan oyuncularının Süper Lig istatistiği ise şöyle:
Dusan Tadic: 6 başarılı - 3 başarısız
Michy Batshuayi: 4 başarılı - 1 başarısız
Edin Dzeko: 1 başarılı - 1 başarısız