Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

15 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:24

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 32. haftasının tamamlanması ile birlikte kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Özellikle takımın kullandığı penaltılardaki başarısı da taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe bu sezon 16 penaltı kullandı. İşte, detaylar...

FENERBAHÇE BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de toplamda 13 penaltı elde etti. Bu penaltılardan 9 tanesini Dusan Tadic, 5 tanesini Michy Batshuayi, 2 tanesini ise Edin Dzeko tarafından kullanıldı.

FENERBAHÇE SÜPER LİG 2023/2024 İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe bu sezon kullandığı penaltılardan 11 tanesinde kaleyi bulurken 5 tanesinde ise kaçırdı.Takımın penaltı kullanan oyuncularının Süper Lig istatistiği ise şöyle:

Dusan Tadic: 6 başarılı - 3 başarısız

Michy Batshuayi: 4 başarılı - 1 başarısız

Edin Dzeko: 1 başarılı - 1 başarısız