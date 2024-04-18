Fenerbahçe turu geçerse rakibi Aston Villa olacak

18 Nisan 2024 23:52 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 00:00

Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken FB ile Olympiakos mücadele ediyor. Taraftarların merak ettikleri arasında ise yarı final rakibi kim olacak sorusu yer aldı.

Fenerbahçe, Olympiakos maçından galip çıkması halinde yarı finalde Aston Villa ile mücadele edecek.

Villa, 2-1'lik skorla ilk maçı tamamlamıştı. Rövanş maçında ise 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaların uzatmalarında da gol olmamasının ardından penaltılara gidildi.

Yarı final mücadelelerinin ilk maçı 2 Mayıs, rövanş maçları 9 Mayıs'ta gerçekleşecek. Final ise 29 Mayıs'da yapılacak.