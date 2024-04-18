Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nden elendi

18 Nisan 2024 23:43 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 00:54

18 Nisan akşamı Fenerbahçe ile Olympiakos mücadele etti. İlk maçın 3-2'lik skorla sona ermesinin ardından temsilcimiz elendi mi merak ediliyor.

İrfan Can Kahveci’nin golü ile ilk yarıyı 1-0'lik skorla tamamlamıştık. Uzatmalara gidilmesinin ardından gol çıkmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarının ardından temsilcimiz lige veda etti. Yarı finale giden takım Olympiakos oldu.

Lig'de yarı finale yükselen takımlardan biri ise Aston Villa oldu.

İlk karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Aston Villa, rövanşta rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın uzatmalarında da gol çıkmamasının ardından penaltılara gidildi ve yarı finale gidecek olan takım belli oldu.

Konferans Ligi yarı final mücadelelerinin ilk maçı 2 Mayıs'ta oynanırken, rövanş maçları 9 Mayıs'ta oynanacak.

Final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın Atina kentinde gerçekleşecek.