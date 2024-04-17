Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adayı Vefa Küçük hakkında

17 Nisan 2024 08:42 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:56

Fenerbahçe'nin eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 27 Nisan'da yapılacak olan seçimde tekrardan aday olduğunu açıkladı.

Taraftarlar 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yapan Vefa Küçük'ün kim, nereli ve kaç yaşında olduğu gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Vefa Küçük 13 Mart 1943 tarihinde Nevşehir'de doğdu.

Liseyi Vefa Lisesi'nde okuyan Küçük, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Dört yıl Vefa Vakfı Başkanlığı yaptıktan sonra 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe'de başkan vekili olarak yönetim kurulunda görev aldı.

2015 yılında yapılan seçimde ise üç yıllığına tekrardan Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi.

2022 tarihindeki seçimlerde ise tekrardan aday oldu ancak seçimi kazanamadı ve yerini Uğur Dündar'a bıraktı.

27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçimlerinde ise son kez aday olduğunu açıkladı.