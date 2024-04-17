Fenerbahçe'nin tur atlaması için 2 farklı galibiyet alması gerekiyor

17 Nisan 2024 17:33 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:33

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Olympiakos karşı karşıya gelmişti. Olympiakos 3-2 yenerek maçtan galip ayrılmıştı.

Rövanş maçının yakınlaşması ile birlikte taraftarlar Fenerbahçe'nin nasıl tur atlayabileceğini merak ediyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finaline çıkması için Olympiakos'u rövanş maçında 2 farkla yenmesi gerekiyor. 1 farkla yendiği taktirde ise maç uzatmalara gidecek.

Rövanş maçı 18 Nisan Perşembe Günü Ülker Stadyumu'nda 22.00'da başlayacak.

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bilgilere göre maç TV8'de şifresiz bir şekilde yayınlanacak.