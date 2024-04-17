17 Nisan 2024 17:33 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:33
Fenerbahçe'nin tur atlaması için 2 farklı galibiyet alması gerekiyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali maçlarının ilkini oynayan Fenerbahçe rakibi Olympiakos'a mağlup olmuştu. Taraftarlar "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca rövanş maçının nerede ve ne zaman olduğu da merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Olympiakos karşı karşıya gelmişti. Olympiakos 3-2 yenerek maçtan galip ayrılmıştı.
Rövanş maçının yakınlaşması ile birlikte taraftarlar Fenerbahçe'nin nasıl tur atlayabileceğini merak ediyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finaline çıkması için Olympiakos'u rövanş maçında 2 farkla yenmesi gerekiyor. 1 farkla yendiği taktirde ise maç uzatmalara gidecek.
Rövanş maçı 18 Nisan Perşembe Günü Ülker Stadyumu'nda 22.00'da başlayacak.
Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bilgilere göre maç TV8'de şifresiz bir şekilde yayınlanacak.
Kaynak: TGRT HABER