Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle’nin hayatı

07 Nisan 2024 18:51 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:02

Süper Kupa, 7 Nisan akşamı 21.30'da başlayacak ve ATV ekranlarında yayınlanacak. FB, U19 takımı ile maça çıkacak ve takımın başında Zeki Murat Göle’nin olması beklenenler arasında yer aldı.

Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. UEFA Pro lisansı olan isim, 1998 ve 2004 aralığında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda okudu.

2007 senesinin Şubat ayında Fenerbahçe Futbol Okulu'nda çalışmaya başladı. U18 Futbol Takımı Antrenörü, A2 Futbol Takımı Antrenörü, U16 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu, U17 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu gibi görevlerde yer aldı.

2014 senesinden beridir FB Profesyonel Futbol Takımı Antrenörlüğü görevini yerine getirmektedir.



Takımın başında geçici olarak 2 maçta yer aldı. Yardımcı antrenör olarak İsmail Kartal (70 maç), Jorge Jesus (52 maç), Erol Bulut (34 maç), Vítor Pereira (25 maç), Emre Belözoğlu (10 maç), Tahir Karapınar (9 maç), João de Deus (2 maç) yer aldı.