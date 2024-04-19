Gaddar dizisinde Korkut karakterini İbrahim Çelikkol oynuyor

19 Nisan 2024 21:38 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 21:44

19 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi ilk günden beri heyecanla takip ediliyor. Dizide yer alan Korkut karakterini kimin oynadığı da merak konusu oldu.

Karakteri, İbrahim Çelikkol oynamaktadır.

14 Şubat 1982 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör dizisinde Başkomiser Şamil Baturay rolünü oynamaya başladı. M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi projelerde de yer alan isim İffet dizisinde Cemil karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Kuş Uçuşu dizisindeki oyunculuğu ile büyük yankı uyandıran isim Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini oynadı.

Merhamet dizisinde de Fırat rolü ile tanınmaya başlamıştır.

Reaksiyon dizisinde Yüzbaşı Oğuz Ayaz'ı, Kördüğüm dizisinde Ali Nejat, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ise Hakan Gümüşoğlu karakterini oynadı.

Yer alan diğer oyuncular şöyle: