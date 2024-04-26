Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Bahattin Şimşek karnesi

26 Nisan 2024 10:11 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:28

Lider Galatasaray rekor için Adana'da! İlk 11'ler belli oldu

Lider Galatasaray rekor için Adana'da! İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda bugün 20.00'da başlayacak olan maçın hakemi ise Bahattin Şimşek oldu.

Taraftarlar tarafından Bahattin Şimşek'in genel ve Galatasaray maçlarındaki istatistiği merak ediliyor.

Bahattin Şimşek 2023/2024 sezonunda 2 Türkiye Kupası, 17 Süper Lig ve 2 tane 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere toplamda 21 maç yönetti.

Bu maçlarda 60 sarı, 1 tane kırmızı ve kırmızıdan sarı kart gösterdi. 8 Tane ise penaltı verdi.

Bahattin Şimşek bu sezon sadece 11 Kasım 2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Hatayspor maçını yönetti.

Toplamda 3 sarı kartın gösterildiği maçta sarı kırmızılar 2-1 mağlup oldu.

Sarı kartların 1 tanesini Galatasaray'a, iki tanesi ise Hatayspor'a gösterildi.

Bahattin Şimşek 2022/2023 sezonunda da Galatasaray'ın sadece Fatih Karagümrük ile olan maçını yönetti.

Maçta Galatasaray 2-0 rakibini yenerken sadece 1 sarı kart gördü.

Fatih Karagümrük ise 2 sarı ve 1 kırmızı kart aldı.