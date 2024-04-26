Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Andre Narciso'nun karnesi

26 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:31

Son dakika! Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika! Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Lider Galatasaray rekor için Adana'da! İlk 11'ler belli oldu

Lider Galatasaray rekor için Adana'da! İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmaları kapsamında lider Galatasaray ile Adana Demirspor bugün Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın VAR hakeminin kim olduğu ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı bilgilere göre Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Portekizli hakem Andre Narciso olacak.

Andre Narciso 24 Şubat 1983 yılında Portekiz'in Lizbon bölgesine bağlı Setubal şehrinde dünyaya geldi.

Başarılı isim 2023/2024 sezonunda 2 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 1 Trendyol Süper Lig, 2 Saudi Pro League, 9 Liga Portugal ve 1 Taça de Portugal maçında VAR hakemi olarak görev aldı.

Andre Narciso bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Galatasaray - Zalgiris arasında gerçekleşen karşılaşmada da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.