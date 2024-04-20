20 Nisan 2024 14:06 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 14:23

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurulun tarihi açıklandı.

Tarihin açıklanması ile birlikte sarı-kırmızılı takımın taraftarları ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını merak etmeye başladı.

Galatasaray başkanlık seçimi 18 Mayıs tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

Seçimler için genel kurul Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplanacak.

Genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa 25 Mayıs tarihinde aynı yer ve saatte tekrardan düzenlenecek.