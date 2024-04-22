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22 Nisan 2024 09:09 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:19

Galatasaray'ın Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük olmak üzere kalan 5 maçı bulunuyor

Sporseverler tarafından "Galatasaray'ın kaç maçı kaldı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar takımın derbi maçlarını ve tarihlerini de merak ediyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Galatasaray&#039;ın Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük olmak üzere kalan 5 maçı bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının neredeyse tamamlaması ile birlikte Galatasaray'ın kalan maçları taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. 

Galatasaray'ın Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük olmak üzere kalan 5 maçı bulunuyor - 1. Resim

Galatasaray'ın 2023/2024 sezonunda kalan 5 maçı daha bulunuyor. 

Takımın bu maçları ise sırasıyla Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor ile olacak.

Adana Demirspor ile 26 Nisan 20.00 tarihinde karşılaşacak.

Sivasspor ile 5 Mayıs 19.00 tarihinde oynayacak.

Galatasaray, Karagümrük ile 12 Mayıs, Fenerbahçe ile 19 Mayıs ve son olarak Konyaspor ile de 26 Mayıs tarihinde karşılaşacak. Bu maçların saatleri ise henüz açıklanmadı. 

Kaynak: TGRT HABER
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