Galatasaray'ın Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük olmak üzere kalan 5 maçı bulunuyor

22 Nisan 2024 09:09 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:19

Fenerbahçe'nin Sivasspor, Beşiktaş ve Konyaspor dahil olmak üzere kalan 6 maçı bulunuyor

Fenerbahçe'nin Sivasspor, Beşiktaş ve Konyaspor dahil olmak üzere kalan 6 maçı bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının neredeyse tamamlaması ile birlikte Galatasaray'ın kalan maçları taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Galatasaray'ın 2023/2024 sezonunda kalan 5 maçı daha bulunuyor.

Takımın bu maçları ise sırasıyla Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor ile olacak.

Adana Demirspor ile 26 Nisan 20.00 tarihinde karşılaşacak.

Sivasspor ile 5 Mayıs 19.00 tarihinde oynayacak.

Galatasaray, Karagümrük ile 12 Mayıs, Fenerbahçe ile 19 Mayıs ve son olarak Konyaspor ile de 26 Mayıs tarihinde karşılaşacak. Bu maçların saatleri ise henüz açıklanmadı.