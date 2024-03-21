Gazeteciler ve öğrenciler 'Medya Söyleşileri' panelinde buluştu

21 Mart 2024 21:30 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:40

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Medya Akademisi Derneği (MAKDER) iş birliği ile düzenlenen 'Medya Söyleşileri' isimli etkinliğe, Milat Gazetesi Ekonomi Müdürü Fırat İpek, tgrthaber.com.tr Gündem Editörü Yusuf Özgür Bülbül, Tv100.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Müge Yücetürk ve TV100 Haber Spikeri Lara Kırmusaoğlu, konuşmacı olarak katıldı. Doktorant Zuhal Sönmezer moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, gazeteciler öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Vadi H. Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Medya Söyleşileri' isimli etkinlikte, 'Yeni Medya ve Gazetecilik' konuşuldu. Dijital yayıncılıkta gazetecilik, TV spikerliği, Ekonomi ve Gündem haberciliğinin ele alındığı programa, çeşitli kurumlarda aktif habercilik yapan uzman isimler katıldı.

MESLEKİ PRATİKLER ANLATILDI

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, gazeteciler saha deneyimlerini, bir gazetecide olması gereken temel özellikleri, pratikte karşılaşılan sorunları ve günümüzde haberciliğin geldiği noktayı paylaşırken, öğrenciler ise, merak ettikleri konuları gazetecilere sordular.

Gazeteciliğin teoride ve pratikte uygulamaları, haber toplama, sansür, istihdam, yeni dünya düzeninde dijital gazetecilik, TV gazeteciliği, haber toplama ve haber kaynaklarının gazeteciler tarafından anlatıldığı söyleşinin açılış konuşmasını, MAKDER Genel Başkanı Selçuk Taşdemir yaptı. tAŞDEMİR, Tv100.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Haber Editörü Müge Yücetürk, TV100 Haber Spikeri Lara Kırmusaoğlu, tgrthaber.com.tr Editörü Yusuf Özgür Bülbül, Milat Gazetesi Ekonomi Müdürü Fırat İpek öğrencilere, mesleğe atıldıkları zaman karşılaşabilecekleri sorunları ve bir gazetecide olması gereken temel özellikleri anlattı. Programın sonunda öğrenciler, merak ettikleri soruları gazetecilere sordu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Programın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.