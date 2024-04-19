Gaziosmanpaşa'da toprak kayması oldu

19 Nisan 2024 20:42 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 20:46

Bugün İstanbul'da olan toprak kaymasının ardından ekipler olay yerine müdahale etti. Vatandaşlar ise olayın ardından neden, nerede oldu merak ediyor.

Yıldıztabya Mahallesinde olan olayın ardından birçok vatandaş tahliye edildi. İstanbul Valiliği ise açıklamada bulundu.

14 evin etkilendiği öğrenilirken tedbir amaçlı 70 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."