Gebze'de patlama mı oldu? Son dakika Kocaeli sanayi tüpü patlamasında son durum

18 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 18 Mart 2024 16:14

Bugün Gebze'de meydana gelen patlamanın ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Sanayi tüpünün patlamasının ardından Kocaeli Valiliği konu ile ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Valilik, patlamada 2 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamada son durum...

GEBZE'DE PATLAMA MI OLDU?

18 Mart günü Gebze'de sanayi tüpü patlaması gerçekleşti. Olay anında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı biliniyor. Kocaeli Valiliği konu ile ilişkin açıklamasını X hesabından yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle oldu:

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."