Gelinim Mutfakta’da bugün çeyrek altını kazanan Seda oldu

25 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:48

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken haftanın finalinden bir gün önce kazanan isim araştırıldı. İçli köfte yapan gelinlerin arasında en yüksek puanı alan belli oldu.

25 Nisan günü yayınlanan bölümde kazanan isim Seda oldu. Seda ile Damla'nın aynı puanı alması üzerine kura çekildi. Kura sonucunda ise kazanan netleşti.

Burçin, içli köfteyi istenilen boyutta yapmadığından dolayı -2 puan ile başladı.

24 Nisan günü yayınlanan bölümde kazanan isim ise Damla olmuştu.