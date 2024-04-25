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25 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:48

Gelinim Mutfakta’da bugün çeyrek altını kazanan Seda oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. En yüksek puanı alarak birinci kim oldu merak edilirken 25 Nisan puan durumu da araştırıldı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Gelinim Mutfakta’da bugün çeyrek altını kazanan Seda oldu

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken haftanın finalinden bir gün önce kazanan isim araştırıldı. İçli köfte yapan gelinlerin arasında en yüksek puanı alan belli oldu.

25 Nisan günü yayınlanan bölümde kazanan isim Seda oldu. Seda ile Damla'nın aynı puanı alması üzerine kura çekildi. Kura sonucunda ise kazanan netleşti.

Burçin, içli köfteyi istenilen boyutta yapmadığından dolayı -2 puan ile başladı.

24 Nisan günü yayınlanan bölümde kazanan isim ise Damla olmuştu.  Gelinim Mutfakta’da bugün çeyrek altını kazanan Seda oldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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