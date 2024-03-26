Gelinim Mutfakta'da bugün Yeşim 20 puanla kazanan gelin oldu

26 Mart 2024 16:16 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:20

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Yaptığı yemekler ise en yüksek puanı alan kişi çeyrek altını kazanırken haftanın son gününe kadar en fazla puanı toplamayı hedefliyor. Peki bugün kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

26 Mart günü yayınlanan bölümde Yeşim, 20 puan alarak günün kazanan ismi oldu.

PUAN DURUMU

Bugünün puanları şöyle:

Yeşim: 20

Aleyna: 17

Nuriye:10

Damla:8

PAZARTESİ GÜNÜ KİM BİRİNCİ OLDU?

Pazartesi günü yayınlanan bölümde kazanan Aleyna oldu. 15 puan ile günün kazananı oldu.