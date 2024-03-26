Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Gelinim Mutfakta'da bugün Yeşim 20 puanla kazanan gelin oldu
26 Mart 2024 16:16 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:20

Gelinim Mutfakta'da bugün Yeşim 20 puanla kazanan gelin oldu

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada kazanan ismin kim olduğu merak konusu oldu. Sevilerek takip edilen programda 26 Mart gününün puan durumu da araştırılırken çeyrek altının sahibi olan kişi de araştırıldı. İşte bugünün kazananı ve puan durumu...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Gelinim Mutfakta&#039;da bugün Yeşim 20 puanla kazanan gelin oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Yaptığı yemekler ise en yüksek puanı alan kişi çeyrek altını kazanırken haftanın son gününe kadar en fazla puanı toplamayı hedefliyor. Peki bugün kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

26 Mart günü yayınlanan bölümde Yeşim, 20 puan alarak günün kazanan ismi oldu.

PUAN DURUMU

Bugünün puanları şöyle:

Yeşim: 20

Aleyna: 17

Nuriye:10

Damla:8

Gelinim Mutfakta'da bugün Yeşim 20 puanla kazanan gelin oldu - 1. Resim

PAZARTESİ GÜNÜ KİM BİRİNCİ OLDU?

Pazartesi günü yayınlanan bölümde kazanan Aleyna oldu. 15 puan ile günün kazananı oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...