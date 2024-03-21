Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı 20 puanla Aleyna oldu

21 Mart 2024 15:49 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:55

Gelinim Mutfakta'da hafta içi her gün bir gelin en yüksek puanı alarak günün kazananı oluyor ve çeyrek altının sahibi oluyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı araştırılırken günün puan durumu araştırılıyor. Peki, 21 Mart Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında 21 Mart günü kazanan 20 puan ile Aleyna oldu. Aleyna bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu. Bugünün en düşük puanını alan gelin ise 4 puan ile Tuğba oldu.

21 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bugün ekranlara gelen bölümde puan durumu şöyle oldu:

Aleyna: 20

Damla: 16

Yeşim: 7

Tuğba: 4

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Kanal D'nin sevilen programlarında biri olan Gelinim Mutfakta'da en son elenen isim Gözde oldu.