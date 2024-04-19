Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kazanan 76 puanla Yeşim oldu

19 Nisan 2024 16:22 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:37

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programda her gün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oluyor. Bugün ise haftanın finali gerçekleşti. Kimin kazandığı ise merak konusu oldu.

Bugün yayınlanan bölümde haftanın finalinde altın bilezikleri kazanan gelin 76 puanla Yeşim oldu.

Haftanın son gününde Damla 68 puan alırken, Seda 42 puan aldı. Aleyna bugün sağlık sorunları sebebiyle yarışmada yer almadı bu nedenle eleme gerçekleşmedi.

Günün puan durumu ise şöyle:

Yeşim 18, Damla 13, Burçin 9 ve Seda 8 puan ile günü tamamladı.

18 Nisan Perşembe günü kazanan gelin Damla olmuştu.