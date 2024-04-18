Gelinim Muttfakta’da günün kazananı 20 puanla Damla oldu

18 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:30

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programın büyük bir izleyici kitlesi var. Heyecanla takip edilen programda 18 Nisan Perşembe günü kim kazandı araştırılmakta. Puan durumu ve günün kazananı hakkında...

Bugün yayınlanan bölümde kazanan 20 puan ile Damla oldu. Çeyrek altının sahibi olan gelinin ardından 2. olan isim ise Aleyna oldu.

Puan durumu ise şöyle: Damla 20, Aleyna 15, Seda 9, Yeşim 7.

17 Nisan Çarşamba günü yayınlanan bölümde ise kazanan isim 19 puan ile Yeşim olurken, Damla 11 puan, Aleyna 8 ve Seda 7 puan aldı.