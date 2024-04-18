18 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:30
Gelinim Muttfakta’da günün kazananı 20 puanla Damla oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Sevilerek takip edilen programda bugün kim kazandı merak edilirken 1. olan isim araştırılıyor. İşte puan durumu 18 Nisan
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programın büyük bir izleyici kitlesi var. Heyecanla takip edilen programda 18 Nisan Perşembe günü kim kazandı araştırılmakta. Puan durumu ve günün kazananı hakkında...
Bugün yayınlanan bölümde kazanan 20 puan ile Damla oldu. Çeyrek altının sahibi olan gelinin ardından 2. olan isim ise Aleyna oldu.
Puan durumu ise şöyle: Damla 20, Aleyna 15, Seda 9, Yeşim 7.
17 Nisan Çarşamba günü yayınlanan bölümde ise kazanan isim 19 puan ile Yeşim olurken, Damla 11 puan, Aleyna 8 ve Seda 7 puan aldı.
Kaynak: TGRT Haber