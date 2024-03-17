17 Mart 2024 20:44 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:45

Oruç tutanlar genellikle geniz akıntısının orucu bozup bozmayacağını merak ederler. Ancak İslam'da geniz akıntısı orucu bozan bir durum değildir. Peki, geniz akıntısı orucu bozar mı? Tüm detaylar haberimizde...

GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI?

Geniz akıntısının orucu bozup bozmayacağı konusu sıkça merak edilir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, geniz akıntısı orucu bozan bir durum değildir. İstemsizce gerçekleşen bu durum, orucun geçerliliğini etkilemez. Dolayısıyla oruç sırasında yaşanan geniz akıntısı sonrasında oruç bozulmaz ve oruca devam edilebilir.

ORUÇLUYKEN OLAN GENİZ AKINTISI KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Oruç sırasında yaşanan bazı durumlar orucun bozulmasına sebep olabilir ve bu durumlarda oruç kaza edilmelidir. Ancak geniz akıntısı gibi istemsiz ve vücudun doğal bir tepkisi olan durumlar orucu bozmaz. Dolayısıyla, oruçlu iken yaşanan geniz akıntısı sonrasında oruç bozulmaz ve kaza gerektirmez. Geniz akıntısı, tükürük gibi vücudun doğal bir sıvısıdır ve oruçla ilgili hükümlere tabi tutulmaz.

GENİZ AKINTISI VE ORUÇ İLİŞKİSİ

Geniz akıntısı, tıpkı tükürük gibi istemsizce vücut tarafından üretilen bir sıvıdır. Oruç tutarken yaşanan geniz akıntısı, kişinin orucunu bozmaz çünkü bu durumun kontrol altına alınması mümkün değildir ve irade dışında gerçekleşir. Dolayısıyla geniz akıntısı, oruçluyken yaşanan yaygın bir durum olup, orucu bozmaz ve kaza gerektirmez.