Girişin yasak olduğu Bodrum Tavşan Adası'nın büyüleyici Kral Yolu hikayesi ve tarihi

15 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:06

Geçtiğimiz yıllarda suların çekilmesiyle kral yolunun gün yüzüne çıktığı Tavşan Adası’nı vatandaşlar gezmek istemektedir. Sayısız tarihi eserleriyle dolu adada sadece tavşanlar yaşamaktadır. Tavşan Adası ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında yer almakta.

TAVŞAN ADASI HAKKINDA

Antik yazarların sıklıkla bahsettiği Mausolos’un kurduğu şehirlerden Myndos (Mindos), Gümüşlük ilçesinde yer almakta. Doğu Limanı’nın güneydoğusunda Tavşan Adası, Anadolu’nun en eski medeniyetlerinden biri olan Lelegler tarafından kurulmuştur.

Antik çağda Kalidne sonrasında Asar Adası ismi ile anılan ada tavşanların yerleşim yeri olduğundan halk tarafından Tavşan Adası ismini aldı. Karayer adalar grubunun en büyük yüzölçümüne sahip olan Tavşan Adası’nda kalıcı insan yerleşimi yoktur. Bitki örtüsü çayır, otlak ve çalı olan Tavşanlı’da tatlı akarsu kaynağı bulunmaktadır. Adanın aynı zamanda şifa verdiğine inanılır. Doğu ucunda bir kaya kavuğu bulunur. Eski dönemlerde hastalıkları olanlar adada bulunan bu kaya kavuğunun aralığından geçerek iyileşeceklerini düşünürlermiş.

Tavşan Adası'na gidilmesi oldukça farklı bir deneyim sunar. Gümüşlük ilçesinde iki sahili ayıran yürüyüş yoluyla ya da deniz içerisinde yürüyerek adaya çıkabilirsiniz. Adanın tarihi geçidi ise Helenler dönemine aittir. Mausolos'un sevgilisi Artemisia'nın tavşan beslediği bir yer olarak bilinir.

BÖLGE HALKINI ŞAŞIRTAN SULARIN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKAN KRAL YOLU

Bölge halkını şaşırtan suların çekilmesi olayına karşı halk “ Kırk yılda bir görülecek olay.” demişlerdir. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan kral yolu birçok tatilcinin ilgisini çekti. Milattan önce 4.yüzyılda yapıldığı düşünülen kral yolu yazın insanların suya girerek Tavşanlı Adası’na ulaşmasını sağlıyor.

TAVŞAN ADASI’NA GİRİŞ NEDEN YASAK?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Tavşan Adası ve çevresi koruma altına alındı. Adanın tarihi zenginliğini, kültürel mirasını ve eşsiz doğasını korumak için giriş yasaklanmıştır.

TAVŞAN ADASI’NDA YERLEŞİM YERİ VAR MI?

Eni ve boyu 90 metre olan tavşan şeklindeki ada insanların yerleşimi için uygun değildir. Adada sadece tavşanlar ve martılar yaşamaktadır.

TAVŞAN ADASINDA KAÇ TANE TAVŞAN VAR?

İsmini adada yaşamakta olan tavşanlardan alan adada en başlarda 8 tane tavşan bulunmaktaydı. Doğal ortamın elverişliliği ile tavşan sayısı günümüzde bine yaklaştı.