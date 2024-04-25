Gözaltına alınan DEM Parti İl Başkanı Mustafa Tekik’in hayatı

25 Nisan 2024 17:44 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:52

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından Batman DEM Parti İl Başkanlığı'na bir operasyon düzenlendi. İl Başkanı Mustafa Tekik'in gözaltına alınmasıyla beraber hayatı araştırıldı.

2024 yerel seçimlerinde DEM Parti Batman Belediye Başkan adayı olan Tekik, 2002- 2005 yılları aralığında Özgür Toplum Partisi Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.

2005- 20009 yılları aralığında Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkan Yardımcılığı ve Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanlığı yaptı.

2019 senesine kadar Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği görevini yerine getirmesinin ardından siyasete atıldı.

DBP Marmara Danışma Bürosu Eş Sözcülüğü, 2022-2023 yıllarında DBP Parti Meclis Üyeliği ve eğitim komisyonu Eş Sözcülüğü görevlerini yaptı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri dün DEM Parti Batman il binasında arama operasyonu gerçekleştirildi.

Arama sonucunda terör örgütü mensuplarının posterlerinin yanında yasa dışı kitaplar da bulundu. İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.