Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak

12 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:15

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı sağlayan önemli bir belgedir. Geçtiğimiz yıl yapılan başvuruların ardından, şimdi gözler 2024 yılı başvuru sonuçlarına çevrildi. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği merak ediliyor. İşte Green Card başvuru sürecine dair detaylar...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları, belirlenen takvime göre 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card sahibi olmak, Amerika'ya kalıcı olarak yerleşmek isteyenler için önemli bir hedef. Bu belgeyi elde etmek için çeşitli yollar bulunuyor. Bunlar arasında Green Card çekilişlerine katılmak, yatırım yapmak, akrabalık ilişkileri ya da çalışma ve mültecilik yolları sayılabilir. Green Card sahipleri, Amerika'da yaşama ve çalışma hakkına sahip olmanın yanı sıra birçok avantajdan da yararlanırlar.