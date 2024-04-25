25 Nisan 2024 16:46 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:52
Güzel Köylü Muğla’nın Yatağan ilçesinde çekildi
25 Haziran 2014 tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizi, bir dönem sevilerek takip ediliyordu. Bugün tekrar ekranlarda yer almasının üzerine nerede çekildiği araştırılmaya başlandı.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Gizem Karaca'nın başrolünde yer aldığı dizinin sahneleri büyük ilgiyle takip edilirken hangi ilde çekildiği merak konusu oldu. 2014 yılında yayınlanan Güzel Köylü dizisine dair bilgiler...
Dizi, Muğla'nın Yatağan ilçesinde çekildi. 17 Haziran 2015 tarihinde ise final yaparak ekranlara veda etti.
İstanbul'dan Güzelköy'e gelen Gül'ün hayatından kesitlerin ele alındığı dizi bir dönem sevilerek takip edilen diziler arasındaydı.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Gizem Karaca, Berk Cankat, Mehmet Ali Nuroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer, Erkan Sever, Simge Selçuk, Ali İpin, Esin Civangil, Özlem Tokaslan, Deniz Baytaş, Aylin Kabasakal, Ömür Özdemir, Eylül Demirpehlivan, Toygan Avanoğlu, Uğur Biçer.
Kaynak: TGRT Haber