20 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:50
Hasan Can Kaya omzundaki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu
Komedyen Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı. Hayranları Hasan Can Kaya neden ameliyat oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca komedyenin sağlık durumu da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Komedi programı "Konuşanlar" ile tanınan Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı.
Komedyenin neden ameliyat olduğu ve güncel sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.
Hasan Can Kaya dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü.
Hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi ve ameliyata alındı.
Ameliyat sonrasında operasyonun başarılı geçtiğini açıklayan ünlü isim birkaç gün daha hastanede kalacağını belirtti.
Kaynak: TGRT Haber