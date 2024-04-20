Hasan Can Kaya omzundaki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu

20 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:50

Çadırda kalan şehit ailesi için Haluk Levent ve Hasancan Kaya harekete geçti! Ev alacaklar...

Çadırda kalan şehit ailesi için Haluk Levent ve Hasancan Kaya harekete geçti! Ev alacaklar...

Komedi programı "Konuşanlar" ile tanınan Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı.

Komedyenin neden ameliyat olduğu ve güncel sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Hasan Can Kaya dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü.

Hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi ve ameliyata alındı.

Ameliyat sonrasında operasyonun başarılı geçtiğini açıklayan ünlü isim birkaç gün daha hastanede kalacağını belirtti.