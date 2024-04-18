Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakterini Esra Dermancıoğlu oynuyor

18 Nisan 2024 22:14 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 22:20

İlk bölümünü 21 Eylül 2023 tarihinde yayınlayan Hudutsuz Sevda'da olan Asiye karakteri sevilerek takip edilirken seyirciler kimdir, gerçek adı nedir gibi sorulara cevap aramakta.

Asiye karakterini Esra Dermancıoğlu oynamaktadır.

7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan sanatçı Pierre Loti Lisesinde eğitimini aldıktan sonra Franklin College İsviçre'de Sanat Tarihi eğitimi almıştır.

Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası dizisinin 6. sezonundaki 139. bölümde konuk oyuncu olarak yaptı.

Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ile tanınmıştır. Kadın İşi: Banka Soygunu filminde ise büyük ses getirdi. Mehmet Dermancıoğlu'u ile evlenmiştir fakat boşanmıştır. Bu evliliğinden Refia adında kızı vardır.

Dizide yer alan diğer isimler şöyle:

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak.