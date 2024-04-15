İBB Meclisi 1.Başkanvekili Nuri Aslan'ın hayatı hakkında

15 Nisan 2024 16:30 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin yerel seçim sonrası ilk encümen toplantısı yapıldı. 1. Başkanvekilliği oylamasının da yapıldığı toplantıda Nuri Aslan seçimi kazandı. Seçim sonucunun ardından vatandaşlar Nuri Aslan'ın kim, nereli, kaç yaşında ve hangi partili olduğunu merak etmeye başladı. İşte, detaylar...

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da gördükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'ne girmeye hak kazandı.

Buradan 1990 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. 1991 yılında özel bir şirkette işe girdi.

Günümüzde aynı şirketin Genel Müdürlük görevini yönetmektedir.

Siyasete ise 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak başladı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili olarak görev aldı.

2014-2018 yılları arasında ise Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYİSİAD) Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

NURİ ASLAN HANGİ PARTİDEN?

Nuri Aslan 2024 yılında CHP'den İBB Meclisi 1. başkanvekili olarak seçilmiştir.

NURİ ASLAN EVLİ Mİ?

Nuri Aslan evli ve üç çocuk babasıdır.