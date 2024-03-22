Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 10 TL hisse fiyatıyla halka arz oluyor

22 Mart 2024 13:55 - Güncelleme : 22 Mart 2024 13:57

Bir şirket daha halka arz oluyor, işte hisse fiyatı

Bir şirket daha halka arz oluyor, işte hisse fiyatı

Eşit dağıtım yapacak olan Ic Enterra'nın katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmazken kaç lot vereceği araştırıldı. 10 TL'den işlem görecek olan hissenin kodu da netleşmedi. Halka arzı satın almak isteyenler ise ne zaman halka arz olacağını merak ediyor.

IC ENTERRA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

SPK tarafından başvurusu onaylanan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji'nin talep toplama tarihi belli olmadı. Tarihinin netleşmesinin ardından bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım endeksine uygun olup olmadığı belli olmadı. Açıklanmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

IC ENTERRA HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arz 10 TL'den Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HANGİ BANKALARDA VAR?

Satın almak isteyenler Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.