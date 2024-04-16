İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı yapacak

16 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:35

İçişleri Bakanlığı, personel alımıyla ilgili yeni bir adım atıyor. Bakanlık, merkez teşkilatına ve taşra teşkilatına 1608 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu önemli duyuruyu kamuoyuyla paylaştı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı sözleşmeli personel alımı, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına ise 1512 olmak üzere toplamda 1608 kişiyi kapsayacak. Bu alımlar lisans, ön lisans ve lise mezunu adaylar arasından yapılacak.

SINAV VE BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar, sözleşmeli personel pozisyonları için 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruların ardından sınavlar, 27 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında bakanlığın merkezi dahil 8 ilde kurulacak 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.