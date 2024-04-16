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16 Nisan 2024 15:19 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:23

iDATA Çalışma Saatleri 2024

Vatandaşların seyahat planlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştıran İDATA, güvenilir hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. İstanbul merkezli bu kuruluş, İtalya ve Almanya vize başvurularıyla ilgili konsolosluk işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Peki, İDATA'nın 2024 çalışma saatleri nelerdir?

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
iDATA Çalışma Saatleri 2024

İDATA başvuru merkezleri, güne erken başlıyor ve sabah saat 08.00'de kapılarını açıyor. Akşam saatlerinde ise işlerine son veriyorlar, saat 18.00'da kapanıyorlar. Ancak, bazı şubelerde saatlerde değişiklik olabilir.

Öğle arası molası, İDATA başvuru merkezlerinde önemli bir ara. Saat 12.30 ile 13.30 arasında, çalışanlar öğle yemeği molası için bir saatlik ara alıyorlar ve bu süre zarfında merkezler kapalı oluyor.

Hafta sonu İDATA başvuru merkezleri kapalı. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verilmiyor. Ancak, resmi tatil günleri haricinde hafta içi her gün vize başvuruları ve pasaport teslimleri yapılabiliyor.

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İDATA çağrı merkezi, hafta içi hizmet veriyor. Sabah 08:00'den öğlen 12:30'a kadar ve öğleden sonra 13:30'dan akşam 16:30'a kadar açık. Müşteriler, bu saatler arasında destek almak için çağrı merkezini arayabilirler.

 
 
 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
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