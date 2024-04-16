16 Nisan 2024 15:19 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:23
iDATA Çalışma Saatleri 2024
Vatandaşların seyahat planlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştıran İDATA, güvenilir hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. İstanbul merkezli bu kuruluş, İtalya ve Almanya vize başvurularıyla ilgili konsolosluk işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Peki, İDATA'nın 2024 çalışma saatleri nelerdir?
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
İDATA başvuru merkezleri, güne erken başlıyor ve sabah saat 08.00'de kapılarını açıyor. Akşam saatlerinde ise işlerine son veriyorlar, saat 18.00'da kapanıyorlar. Ancak, bazı şubelerde saatlerde değişiklik olabilir.
Kaynak: TGRT Haber