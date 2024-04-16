iDATA Çalışma Saatleri 2024

Öğle arası molası, İDATA başvuru merkezlerinde önemli bir ara. Saat 12.30 ile 13.30 arasında, çalışanlar öğle yemeği molası için bir saatlik ara alıyorlar ve bu süre zarfında merkezler kapalı oluyor.

Hafta sonu İDATA başvuru merkezleri kapalı. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verilmiyor. Ancak, resmi tatil günleri haricinde hafta içi her gün vize başvuruları ve pasaport teslimleri yapılabiliyor.

İDATA çağrı merkezi, hafta içi hizmet veriyor. Sabah 08:00'den öğlen 12:30'a kadar ve öğleden sonra 13:30'dan akşam 16:30'a kadar açık. Müşteriler, bu saatler arasında destek almak için çağrı merkezini arayabilirler.