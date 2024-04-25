İnci Taneleri’nde Azem’in kızı olan Nehir karakterininin diziye dahil olması bekleniyor

25 Nisan 2024 14:45 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:54

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizide heyecan dorukta devam ederken Azem'in kızının kim olduğu merak ediliyordu. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde yer alması beklenen Nehir'i oynayan Sera Kutlubey hakkında.

Azem'in kızı olan Nehir, uzun süredir bekleniyordu. Adını hep duyduğumuz ismin önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan bölümde karşımıza çıkması bekleniyor.

Karakteri, Sera Kutlubey oynamaktadır.

24 Ekim 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan isim ilk deneyimini 2016 senesinde Kehribar dizisinde yaşadı.

Babam ve Ailesi dizisinde de yer alan isim 2017 yılında İsimsizler dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterini oynadıktan sonra İyilik dizisinde Damla karakteri ile tanındı.