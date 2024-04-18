İnci Taneleri’nde Berzan karakterini Fatih Yücebağ oynuyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde yer alan Berzan karakteri büyük ilgiyle izleniyor. Seyircilerin merak ettikleri arasında ise karakteri kimin oynadığı ve gerçekte adının ne olduğu yer aldı.
Son zamanlarda gündemde yer alan İnci Taneleri dizisi sevilerek takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise Berzan karakteri yer aldı.
Sevilen karakteri Fatih Yücebağ oynamaktadır.
30 Ocak 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Sahne Sanatları, Diksiyon ve Seslendirme eğitimi alan isim, 2021 senesinde dizilerde rol alarak ekranlarda yer aldı. 8. gün dizisinde ve Ada Masalı dizisinde oynamıştır.
2022 senesinde ise Kasaba Doktoru'nda oynadı. Bir diğer yandan da seslendirme yapmaktadır.
Instagram'da "fatihyucebag" kullanıcı adıyla yer almaktadır. Yaklaşık 20 bin takipçisi bulunuyor ve Özveri Özge Yücebağ ile evlidir.
Dizide yer alan diğer isimler şöyle:
Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi.