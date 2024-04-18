İnci Taneleri’nde Berzan karakterini Fatih Yücebağ oynuyor

18 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:56

İnci Taneleri Ayça kim? Ülkü Hilal Çiftçi yer aldığı projeler ve biyografisi

İnci Taneleri Ayça kim? Ülkü Hilal Çiftçi yer aldığı projeler ve biyografisi

Son zamanlarda gündemde yer alan İnci Taneleri dizisi sevilerek takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise Berzan karakteri yer aldı.

Sevilen karakteri Fatih Yücebağ oynamaktadır.

30 Ocak 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Sahne Sanatları, Diksiyon ve Seslendirme eğitimi alan isim, 2021 senesinde dizilerde rol alarak ekranlarda yer aldı. 8. gün dizisinde ve Ada Masalı dizisinde oynamıştır.

2022 senesinde ise Kasaba Doktoru'nda oynadı. Bir diğer yandan da seslendirme yapmaktadır.

Instagram'da "fatihyucebag" kullanıcı adıyla yer almaktadır. Yaklaşık 20 bin takipçisi bulunuyor ve Özveri Özge Yücebağ ile evlidir.

Dizide yer alan diğer isimler şöyle:

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi.