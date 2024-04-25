İnci Taneleri’nde Nehir’in nişanlısı rolünü Bora Cengiz oynayacak

25 Nisan 2024 15:22 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:35

İnci Taneleri’nde Azem’in kızı olan Nehir karakterininin diziye dahil olması bekleniyor

İnci Taneleri’nde Azem’in kızı olan Nehir karakterininin diziye dahil olması bekleniyor

İnci Taneleri dizisinde seyircilerin uzun zamandır beklediği karakter dahil olacak. Azem'in kızı Nehir uzun zamandır merakla beklenirken şimdi Sera Kutlubey canlandıracak. Nehir'in nişanlısının kim olduğu da merak edildi.

Karakteri, Bora Cengiz oynayacak.

Nehir karakterini Sera Kutlubey oynarken, Cengiz'de nişanlı rolünde yer alacak. 9 Aralık 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2014 yılında Gidene isminde albüm çıkardı.

Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimini tamamlayan ismin babası Kaptan Pilot Tayfun Cengiz, annesi fotoğrafçı Özlem İşbilir'dir.

Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı gibi projelerde yer aldı.

Dizide yer alan diğer oyuncular şöyle:

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan.