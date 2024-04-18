İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Zilan Duru 36 yaşındadır
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde yer alan Aleyna karakteri gündemde yer alıyor. Seyirciler ise Aleyna kimdir, gerçek adı nedir gibi sorulara cevap aramakta. İşte Zilan Duru hakkında...
Kanal D ekranlarında yayınlana dizi, gündemde yerini alırken Aleyna karakteri merak ediliyor. İzleyiciler kimdir sorusunu araştırmakta.
Aleyna karakterini Zilan Duru oynamaktadır.
20 Temmuz 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı. Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Sunuculuk da yapan isim 2006 yılında oyunculuğa başlamıştır.
Instagram'da "zilanduru" kullanıcı adıyla yer almaktadır ve 230 bin takipçisi vardır.
Oynadığı dizi ve filmler ise şöyle:
Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon
Kir
Derin Sular
Lale Devri
Zor Sevda
Memleket Hikayeleri – Ceviz Oynamaya mı Geldin?
Memleket Hikayeleri – Aman Doktor
Kuzey Rüzgarı
Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin
Acemi Cadı
Büyük Buluşma