İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Zilan Duru 36 yaşındadır

18 Nisan 2024 21:18 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:24

Kanal D ekranlarında yayınlana dizi, gündemde yerini alırken Aleyna karakteri merak ediliyor. İzleyiciler kimdir sorusunu araştırmakta.

Aleyna karakterini Zilan Duru oynamaktadır.

20 Temmuz 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı. Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Sunuculuk da yapan isim 2006 yılında oyunculuğa başlamıştır.

Instagram'da "zilanduru" kullanıcı adıyla yer almaktadır ve 230 bin takipçisi vardır.

Oynadığı dizi ve filmler ise şöyle:

Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon

Kir

Derin Sular

Lale Devri

Zor Sevda

Memleket Hikayeleri – Ceviz Oynamaya mı Geldin?

Memleket Hikayeleri – Aman Doktor

Kuzey Rüzgarı

Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin

Acemi Cadı

Büyük Buluşma