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18 Nisan 2024 21:18 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:24

İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Zilan Duru 36 yaşındadır

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde yer alan Aleyna karakteri gündemde yer alıyor. Seyirciler ise Aleyna kimdir, gerçek adı nedir gibi sorulara cevap aramakta. İşte Zilan Duru hakkında...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
İnci Taneleri&#039;nin Aleyna&#039;sı Zilan Duru 36 yaşındadır

Kanal D ekranlarında yayınlana dizi, gündemde yerini alırken Aleyna karakteri merak ediliyor. İzleyiciler kimdir sorusunu araştırmakta.

Aleyna karakterini Zilan Duru oynamaktadır.

20 Temmuz 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı. Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Sunuculuk da yapan isim 2006 yılında oyunculuğa başlamıştır.

Instagram'da "zilanduru" kullanıcı adıyla yer almaktadır ve 230 bin takipçisi vardır.

İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Zilan Duru 36 yaşındadır - 1. Resim

Oynadığı dizi ve filmler ise şöyle:

Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon 

Kir 

Derin Sular 

Lale Devri 

Zor Sevda 

Memleket Hikayeleri – Ceviz Oynamaya mı Geldin? 

Memleket Hikayeleri – Aman Doktor 

İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Zilan Duru 36 yaşındadır - 2. Resim

Kuzey Rüzgarı

Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin 

Acemi Cadı 

Büyük Buluşma 

Kaynak: TGRT Haber
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