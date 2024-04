İngiltere Essex Üniversitesi'nden mezun olan oyuncu Aslıhan Karalar'ın hayatı ve biyografisi

19 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:09

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aslıhan Karalar'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ünlü oyuncunun hangi okul ve bölümden mezun olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Aslıhan Karalar 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olan ünlü isim 2017 yılında 2017 Best Model Of The World'de birinci olarak seçildi.

Oyunculuk kariyerine Kuruluş: Osman adlı dizide başlayan Aslıhan Karalar daha sonra sırayla 15/07 Şafak Vakti ve Adanış: Kutsal Kavga filmlerinde rol aldı.

Ünlü oyuncu İngiltere'nin Londra'da bulunan Essex Üniversitesi'nden İşletme ve sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmuştur.