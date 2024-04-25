iOS 18 işletim sisteminin 16-23 Eylül tarihleri arasında çıkması bekleniyor

25 Nisan 2024 15:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:00

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple'ın her sene yeni bir işletim sistemini kullanıcılarına sunuyor.

Teknoloji devi bu sene iOS 18 işletim sistemini çıkartacak.

Vatandaşlar tarafından iOS 18 işletim sisteminin ne zaman çıkacağı araştırılıyor.

iOS 18 işletim sisteminin geliştirici deneme sürümünün 10 Haziran tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Halka açık olan deneme sürümünün ise Haziran sonu gibi kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Apple uzun yıllardır işletim sistemleri ve yeni telefon serisini aynı anda çıkartıyor.

2019'dan beri Apple akıllı telefonlarını 7-15 Eylül arasında çıkartırken işletim sistemlerini ise 16-20 Eylül arasında çıkartıyor.

Bu verilere göre işletim sisteminin tam çıkış tarihinin ise 16-23 Eylül arasında olacağı tahmin ediliyor.

Apple iPhone 16'yı ise 9-17 Eylül tarihleri arasında çıkartması bekleniyor.