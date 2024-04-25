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25 Nisan 2024 15:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:00

iOS 18 işletim sisteminin 16-23 Eylül tarihleri arasında çıkması bekleniyor

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18'in ne zaman çıkacağı iPhone kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Ayrıca kullanıcılar iPhone 16'nın çıkış tarihini de araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
iOS 18 işletim sisteminin 16-23 Eylül tarihleri arasında çıkması bekleniyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple'ın her sene yeni bir işletim sistemini kullanıcılarına sunuyor. 

Teknoloji devi bu sene iOS 18 işletim sistemini çıkartacak.

Vatandaşlar tarafından iOS 18 işletim sisteminin ne zaman çıkacağı araştırılıyor.

iOS 18 işletim sisteminin 16-23 Eylül tarihleri arasında çıkması bekleniyor - 1. Resim

iOS 18 işletim sisteminin geliştirici deneme sürümünün 10 Haziran tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Halka açık olan deneme sürümünün ise Haziran sonu gibi kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. 

Apple uzun yıllardır işletim sistemleri ve yeni telefon serisini aynı anda çıkartıyor. 

2019'dan beri Apple akıllı telefonlarını 7-15 Eylül arasında çıkartırken işletim sistemlerini ise 16-20 Eylül arasında çıkartıyor.

Bu verilere göre işletim sisteminin tam çıkış tarihinin ise 16-23 Eylül arasında olacağı tahmin ediliyor. 

Apple iPhone 16'yı ise 9-17 Eylül tarihleri arasında çıkartması bekleniyor. 

Kaynak: TGRT HABER
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