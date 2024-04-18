İpekyol 2024 reklam yüzü Yasemin Özilhan oldu

18 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:45

Senelerdir sadece saçlarını paylaşıyordu! Yasemin Özilhan’ın kızları ilk kez görüntülendi

Senelerdir sadece saçlarını paylaşıyordu! Yasemin Özilhan’ın kızları ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en büyük moda markalarından biri olan İpekyol 2024 koleksiyonunu tanıttığı yeni bir reklam filmi yayımladı.

Yeni koleksiyonun tanıtılmasının ardından markanın reklam yüzünün kim olduğu araştırılmaya başlandı.

İpekyol'un 2024 reklam yüzü oyuncu ve eski manken Yasemin Özilhan oldu.

Yasemin Özilhan'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yasemin Özilhan 22 Ocak 1985 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi.

3 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yapan ünlü isim ilk, ortaokul ve lise eğitiminin ardından İstanbul'a taşınarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

İlk oyunculuğunu Koçum Benim dizisinde yaptı. Daha sonra Aşk Oyunu, Doktorlar dizilerinde rol aldı.

Doktorlar dizisinde oynadığı "Ela Altındağ" karakteri ile geniş kitlelere ismini duyurdu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezun olan Yasemin Özilhan, 16 Temmuz 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.

Yasemin Özilhan'ın rol aldığı yapımlar ise şöyle:

2002 Koçum Benim

2004 Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2004 Çocuğun Var Derdin Var

2004 Ah Be İstanbul

2005 Aşk Oyunu

2006-2010 Doktorlar

2008 Babam Adam Olacak