15 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:22

Vatandaşlar tarafından son zamanlarda Istakoz, midye gibi deniz haşeratlarını yemenin haram olup olmadığı merak ediliyor. Birçok vatandaş arama motorlarında "Istakoz yemek haram mı?" sorusunun cevabını sorgulatıyor. Istakoz yemek caiz değildir. İşte, detaylar...

ISTAKOZ YEMEK HARAM MI?

Denizde bulunan balık şeklinde olmayan Istakoz gibi deniz haşeratlarını yemek caiz değildir.

MİDYE YEMEK HARAM MI?

Midye de aynı ıstakoz gibi balık şeklinde olmayan deniz haşeratıdır. Bu yüzden midye yemek de ıstakoz yemek gibi caiz değildir.