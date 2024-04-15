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15 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:22

Istakoz yemek caiz değildir

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından "Istakoz yemek haram mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca midye yemenin de haram olup olmadığı merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Istakoz yemek caiz değildir

Vatandaşlar tarafından son zamanlarda Istakoz, midye gibi deniz haşeratlarını yemenin haram olup olmadığı merak ediliyor. Birçok vatandaş arama motorlarında "Istakoz yemek haram mı?" sorusunun cevabını sorgulatıyor. Istakoz yemek caiz değildir. İşte, detaylar...

ISTAKOZ YEMEK HARAM MI?

Denizde bulunan balık şeklinde olmayan Istakoz gibi deniz haşeratlarını yemek caiz değildir. 

Istakoz yemek caiz değildir - 1. Resim

MİDYE YEMEK HARAM MI?

Midye de aynı ıstakoz gibi balık şeklinde olmayan deniz haşeratıdır. Bu yüzden midye yemek de ıstakoz yemek gibi caiz değildir.

Kaynak: TGRT HABER
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