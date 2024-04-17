İstanbul Kartal'da 18 Nisan Perşembe günü saat 10.00-22.00 arasında sular olmayacak

17 Nisan 2024 16:09 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:21

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre İstanbul Kartal'da 12 saat sular kesilecek.

Vatandaşlar tarafından suların ne zaman kesileceği, saat kaçta geleceği ve hangi bölgelerde kesileceği merak ediliyor.

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Kartal'da 18 Nisan Perşembe günü saat 10.00-22.00 arasında su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi Kartal'ın Çavuşoğlu, Topselvi, Cumhuriyet, Esentepe, Karlıktepe, Atalar, Cevizli, Gümüşpınar, Orta, Petroliş, Uğur Mumcu, Yakacık Çarşı, Yakacık Yeni, Hürriyet, Kordonboyu, Orhantepe, Soğanlık Yeni, Yalı ve Yunus mahallelerini etkileyecek.

Su kesintisi Kartal Esentepe'de yapılan su deposunu bağlama çalışmaları nedeniyle yapılacak.