İstanbul'da bugün hava kirliliği en fazla Göztepe'de olurken en az Kağıthane'de oldu

26 Nisan 2024 09:34 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:35

Çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun, tehlikeli olabilir...

Çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun, tehlikeli olabilir...

İstanbul'da çöl tozundan en çok etkilenen ilçe belli oldu

İstanbul'da çöl tozundan en çok etkilenen ilçe belli oldu

Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozları birçok şehirde etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde de etkili olan toz salınımı hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi.

Vatandaşlar tarafından toz salınımının en etkili olduğu İstanbul bölgeleri araştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre Göztepe hava kirliliğinin en fazla olduğu yer oldu.

Göztepe'de bugün saat 9.00 itibariyle ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 153 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü.

25 Haziran saat 15.00'da ise Göztepe'de hava kirliliği 174 g/m3 ölçülmüştü.

Bugün en az hava kirliliğinin ölçüldüğü yer ise 21 g/m3 ile Kağıthane oldu.