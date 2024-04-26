26 Nisan 2024 09:34 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:35
İstanbul'da bugün hava kirliliği en fazla Göztepe'de olurken en az Kağıthane'de oldu
Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan toz salınımı hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşlar tarafından İstanbul'un en kirli havası havasına sahip bölgesi neresi sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca en temiz havaya sahip olan bölgeyi de vatandaşlar merak ediyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozları birçok şehirde etkili oldu.
İstanbul'un bazı bölgelerinde de etkili olan toz salınımı hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi.
Vatandaşlar tarafından toz salınımının en etkili olduğu İstanbul bölgeleri araştırılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre Göztepe hava kirliliğinin en fazla olduğu yer oldu.
Göztepe'de bugün saat 9.00 itibariyle ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 153 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü.
25 Haziran saat 15.00'da ise Göztepe'de hava kirliliği 174 g/m3 ölçülmüştü.
Bugün en az hava kirliliğinin ölçüldüğü yer ise 21 g/m3 ile Kağıthane oldu.
Kaynak: TGRT HABER