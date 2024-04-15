İzmir Büyükşehir Belediyesi ekmeği 7TL'den 5TL'ye indirdi

15 Nisan 2024 16:14 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:16

İzmir'de ekonomik yaşamı rahatlatmak adına önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden biri olan Halk Ekmek fiyatlarının düşürülmesi gerçekleşti. Bu kararla birlikte İzmirliler, daha uygun fiyatlarla ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

EKMEK FİYATINDA İNDİRİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası, ekmek fiyatlarında ciddi bir indirime gitti. Daha önce 7 TL'den satılan ekmek, 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'ye düşürüldü.

zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, seçim öncesinde verdiği vaatleri yerine getirmeye devam ediyor. Bu adım, İzmir'deki vatandaşlar arasında olumlu bir tepkiyle karşılandı.