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19 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:20

İzmir Seferihisar'da olan depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
İzmir Seferihisar&#039;da olan depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı

Son dakika İzmir haberlerine göre, saat 11.02'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7.0 km olarak kaydedildi. 

İzmir Seferihisar'da olan depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı - 1. Resim

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. 

Kaynak: TGRT Haber
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