Kadir İnanır uyandı mı, sağlık durumu ne oldu?

25 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:56

Dün ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmasıyla beraber son durumu araştırıldı. Sevenleri sağlık durumunu yakından takip ederken Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır, İnanır'ın sağlık durumunu açıkladı. Detaylar...

KADİR İNANIR UYANDI MI?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi bu akşam uyandırılacağını ifade etti. Bugün İnanır'ın son durumu hakkında şu sözleri söyledi: "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı."

Sözlerine şöyle devam etti:

"Yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını, makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda spontane solunumu da var. Yani kendi kendine soluyabiliyor. Akşam saatlerinde de makineden ayrılmış olacak inşallah. Hem kolunda hem bacağında hareket var, fakat seviyesine tam karar verebilmek için tam uyanması gerekiyor. Şu andan itibaren fizik tedavi, rehabilitasyona da başladık. Bundan sonraki süreçte halen risklerimiz var. Kanama, tekrar pıhtı atma riski var. Bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik hem de radyolojik olarak iyiye gidiyor."

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise şu sözleri söyledi:

"Biz yarın uyanacak diye bekliyorduk ama doktor bey söyledi, tepki vermeye başlamış. Belki bu akşam uyandıracaklar. O güçlüdür, bunun üstesinden gelecektir. Öyle inanıyoruz. Telefonum dünden beri durmuyor. Artık kaset gibi insanlara sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ailesi, yeğenleri, kardeşleri, ablaları bekletiyoruz, 'Gelmenize gerek yok, şu an yapacağınız bir şey yok' diye. Kendisine zamanında çok iyi şekilde müdahale edildi. İnanıyoruz iyi olacak."