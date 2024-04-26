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26 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:38

Kamuda zorunlu olmayan servisler kaldırılarak, personellere ulaşım kartı verilmesi planlanıyor

Vatandaşlar tarafından kamuda servisler kalkacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar kamuda servislerin kalkmasının ardından ulaşımın nasıl sağlayacağını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Kamuda zorunlu olmayan servisler kaldırılarak, personellere ulaşım kartı verilmesi planlanıyor

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınacak olan kararları açıklamıştı.

Kararların ardından kamuda servisler kalkacak mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 

Kamuda zorunlu olmayan servisler kaldırılarak, personellere ulaşım kartı verilmesi planlanıyor - 1. Resim

Bakan Mehmet Şimşek tarafından ilk etapta kamu kurumlarında kullanılan 500 aracın satışa çıkarılacağı açıklanmıştı.

İkinci aşamada ise 1000 araçlık bir tasfiye listesinin hazırlandığı ve etap etap devam edeceği belirtilmişti.

Kamu personellerinin kullandığı zorunlu olmayan servislerin de iptal edilmesinin planlandığı açıklandı.

Personellere metro ve otobüslerde kullanmaları için ulaşım kartı verilecek.

Kaynak: TGRT HABER
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