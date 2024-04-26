Kamuda zorunlu olmayan servisler kaldırılarak, personellere ulaşım kartı verilmesi planlanıyor

26 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:38

Tasarruf için düğmeye basıldı! Kamuda araçların tasfiyesi başladı

Tasarruf için düğmeye basıldı! Kamuda araçların tasfiyesi başladı

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınacak olan kararları açıklamıştı.

Kararların ardından kamuda servisler kalkacak mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Bakan Mehmet Şimşek tarafından ilk etapta kamu kurumlarında kullanılan 500 aracın satışa çıkarılacağı açıklanmıştı.

İkinci aşamada ise 1000 araçlık bir tasfiye listesinin hazırlandığı ve etap etap devam edeceği belirtilmişti.

Kamu personellerinin kullandığı zorunlu olmayan servislerin de iptal edilmesinin planlandığı açıklandı.

Personellere metro ve otobüslerde kullanmaları için ulaşım kartı verilecek.