Karabük Üniversitesi'nde kaç yabancı öğrenci var?

22 Mart 2024 15:29 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:48

Bazı bölümlerde Türkçe eğitim veriliyorken bazı bölümler de de %30 İngilizce eğitim veriliyor. Üniversitede tamamen İngilizce eğitim de veriliyor. 2007 yılında kurulmuş olan Karabük Üniversitesi'nde kaç yabancı öğrencinin kayıt olduğu da araştırılıyor. Okulun rektör yardımcılıklarını Ali Güneş ve İbrahim Kadı yaparken Rektör Fatih Kırışık'tır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ'NDE KAÇ YABANCI ÖĞRENCİ VAR?

2022 yılında eski Rektör Refik Polat'ın bir röportajda yer alan ifadeleri şöyle olmuştu:

"5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz"

Polat, üniversite ile ilgili sorulan sorulara şu cevapları vermişti: "Üniversitemizde 1300'den fazla Çadlı öğrenci var. Çad ve Senegal'deki en iyi öğrencileri almaya çalışıyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var."

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KAÇ YILINDA KURULDU?

Üniversite 2007 yılında kurulmuştur.

FATİH KIRIŞIK KİMDİR?

1974 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. 1988 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasından sonra 1999 senesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Kırışık, 2001 yılında Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesinde hukuk derslerini yürütmek için görevlendirilmiştir. ya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi” konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.