Kartpostallık görüntüler orta çıktı: Baharı beklerken... İlçede okullar bir gün tatil

22 Mart 2024 00:40 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:52

Sivas baharı beklerken kışı yaşadı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi. Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı sebebiyle Akıncılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Akıncılar Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düştüğü şehirde lapa lapa yağan kar, her yeri beyaza bürüdü.

Tarihi eserlerin bulunduğu kent meydanı, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülere ev sahipliği yaptı.

Beyaz örtüyle kaplı tarihi yapılar, eşsiz bir manzara oluşturdu. Bu güzel manzaranın tadını çıkarmak için sokağa çıkan vatandaşlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı.

Birçok kişi, bu eşsiz manzara karşısında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Sivas'ta Mart ayında yağan kar yağışı, her ne kadar bazı aksaklıklara neden olsa da, şehrin güzelliğine ayrı bir güzellik kattı.

Kar yağışı ile birlikte adeta bir kış masalına dönüşen Sivas, kartpostallık görüntüler ile hafızalara kazındı. Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.