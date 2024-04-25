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25 Nisan 2024 18:24 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 18:27

Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinden beri komada

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinden beri komada. Peki, şu anda durumu nasıl? Detaylar haberimizde!

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinden beri komada

Spor sonrası yaşadığı kaza sonucu komaya giren ünlü sunucu Kenan Işık'ın durumu, 10 yıl sonra merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Kenan Işık'ın 10 yıldır komada olduğu süreçte yaşananlar ve son durumu...

21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışında fenalaşarak başını yere çarpmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Beyin kanaması geçiren ünlü sunucu, hemen ameliyata alınmıştı.

Ameliyat sonrası uzun bir süre bitkisel hayatta kalan Işık'ın tedavisi, evinde devam ediyor.

Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinden beri komada - 1. Resim

Ünlü sunucunun son durumu, yakın arkadaşı Ozan Zeybek tarafından aktarılmıştı.

Zeybek, Işık'ın görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin özenle ilgilendiğini belirtmişti. 

 

 
 
Kaynak: TGRT Haber
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