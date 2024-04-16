Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında

16 Nisan 2024 18:39 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:45

Kepez'in Belediye Başkanı olan Kocagöz'ün hayatı araştırılıyor. Vatandaşlar gündemde yer alan ismin kaç yaşında olduğunu ve evli olup olmadığın merak ediyor.

1968 senesinde Antalya'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur.

1990-1991 yıllarında Ankara Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde çalışmıştır. 2004-2014 aralığında Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

2014-2019 yıllarında Kepez Belediyesi Meclis üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapan isim CHP'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.