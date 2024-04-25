Kepez Belediyesi’nin başkanlığını vekaleten Refik Emre Altekin yapacak
Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen teleferik kazasının ardından vatandaşlar belediye başkanı kim olacak araştırdı. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından yeni başkan bugün belli oldu.
Antalya'da olan teleferik kazasının ardından belediye başkanı tutuklandı. Vatandaşlar ise görevi kimin yürüteceğini araştırmaya başladı.
Vekaleten CHP Meclis Üyesi Prof. Refik Emre Altekin Kepez Belediye Başkanı oldu. Yapılan seçimin ardından ikinci turda 31 oy alarak seçildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek şu açıklamayı yaparak duyurdu:
"Haksız yere tutuklanan Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’ün yerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi ile Prof. Dr. Refik Emre Altekin Belediye Başkan Vekili seçilmiştir. Prof. Dr. Refik Emre Altekin’e yeni görevinde başarılar diliyorum."
Konyaaltı ilçesinde 13 Nisan günü Tünektepe Teleferik Tesisi’nde meydana gelen kazanın ardından Memiş Enes Gümüş hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.