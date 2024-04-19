Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitiyor

19 Nisan 2024 17:04 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:17

Süper Lig'in en değerli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu

Süper Lig'in en değerli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu

Süper Lig'de futbol heyecanı son hızla devam ederken taraftarlar 1998 senesinde İzmit'te dünyaya gelen sol kanat oyuncusu hakkında sözleşme tarihi nedir sorusu araştırılıyor.

Aktürkoğlu, 2 Eylül 2020 tarihinde ilk imzasını atmıştı. 2 Aralık 2021 tarihinde sözleşme süresi uzatıldı ve güncel olarak son bitiş tarihi 30 Haziran 2026 tarihidir.

1,73 boyunda olan isim, sağ ayaktır. Kerem Aktürkoğlu, 13 yaşındayken Gölcükspor'da altyapıda yer aldı. 2 sene forma giydikten sonra Hisareynspor'un altyapısına dahil oldu. 2015 senesinde amatör sözleşme ile İstanbul Başakşehir FK takımının altyapısına transfer olmuştur. Bir senenin sonunda profesyonel sözleşme imzaladı.

2015 senesinde 1 seneliğine Bodrumspor'da kiralanmıştır.

2018 senesinde Karacabey Belediyespor'a transfer olan isim toplamda 35 maça çıkmıştır. 2019 yılında bedelsiz olarak 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Beşiktaş ile oynanan mücadelede dikkatleri çeken oyuncu 2 Ekim 2020 yılında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştur.